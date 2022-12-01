В Кузнецке «Горэлектросеть» в 145 раз завысила сумму оплаты энергии

В Кузнецке АО «Горэлектросеть» нарушило требования законодательства при расчете объема безучетного потребления электрической энергии для местного общества с ограниченной ответственностью.
Пензенское УФАС выявило, что сумма, которую ресурсники предъявили к оплате потребителю, в 145 раз превышала рассчитанную в соответствии с правилами.
Это нарушение было признано злоупотреблением доминирующим положением и нарушением закона «О защите конкуренции». Оно может ущемить интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательства.
«За нарушение требований антимонопольного законодательства АО «Горэлектросеть» привлечено к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФАС.
Предприятие оштрафовали на 1 млн 107 тыс. 745 рублей 50 коп.
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