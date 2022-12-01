В Кузнецке «Горэлектросеть» в 145 раз завысила сумму оплаты энергии

01.12.2022 | 08:51

В Кузнецке АО «Горэлектросеть» нарушило требования законодательства при расчете объема безучетного потребления электрической энергии для местного общества с ограниченной ответственностью.

Пензенское УФАС выявило, что сумма, которую ресурсники предъявили к оплате потребителю, в 145 раз превышала рассчитанную в соответствии с правилами.

Это нарушение было признано злоупотреблением доминирующим положением и нарушением закона «О защите конкуренции». Оно может ущемить интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательства.

«За нарушение требований антимонопольного законодательства АО «Горэлектросеть» привлечено к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФАС.

Предприятие оштрафовали на 1 млн 107 тыс. 745 рублей 50 коп.