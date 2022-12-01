Общество

В больнице имени Бурденко завершается масштабный ремонт

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Наводят чистоту и порядок после большого ремонта. Помещения подвала седьмого корпуса областной больницы имени Бурденко не узнать. После того как их привели в порядок, здесь появилась возможность разместить аптечный склад, медицинский архив.

«Корпус 1968 года постройки, и с этого периода ни разу капитальный ремонт этого корпуса не проводился. Надо было видеть, в каком состоянии подвал: стены, простенки, конструкции полов, сети отопления, электропроводки - все достигло своего предельного состояния и не подлежало уже дальнейшей эксплуатации», - сообщил директор ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» Тихон Панюхин.

Обновление подвала лишь часть большого двухгодичного проекта по ремонту здания медицинского учреждения. Для больницы событие важное: улучшают условия для приема пациентов, а также врачей, которые выполняют серьезные исследования, в том числе и при помощи магнитно-резонансного томографа. Перед тем, как его установить, была проведена колоссальная работа по подготовке кабинета для такого сложного и дорогостоящего оборудования.

«В этом кабинете МРТ за смену проходит около 10 исследований, это если мы говорим о рутине, и около пяти, если мы говорим про сложные исследования экспертного уровня. Например, это исследования сердец, исследования, которые выполняются только в нашем отделении (они сложны как в исполнении, так и в интерпретации), либо же исследования головного мозга», - рассказала зав. рентгеновским отделением ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» Наталья Донецкая.

Для представителей маломобильной группы населения, которым тоже назначают МРТ-обследования, обустроили специальный подъемник. Сделали два крыльца.

«Основные ремонтно-строительные работы завершили, нам остается буквально выполнить несколько видов отделочных работ (укладка плитки, устройство подвесных потолков, систем пожарной сигнализации). И мы будем заканчивать, отмываться и уходить в эксплуатацию», - отметил Тихон Панюхин.

Только на ремонт помещений этого корпуса областной больницы предусмотрено больше сорока миллионов рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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