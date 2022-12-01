Общество

В Арбекове разгорелся скандал из-за сноса овощной лавки

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«Я просила у них: оставьте меня по этому договору. Никто не оставил», - сообщила предприниматель Светлана Егорова.

Торговля овощами у проспекта Строителей, 51, закончилась. Павильон должны убрать с муниципальной земли. Собственник против.

«Хотят демонтаж моего павильона. Уведомили они меня только вчера. Здесь демонтировать нельзя павильон, его только можно ломать. Я не хочу, чтобы ломали мой павильон. Как это понять - помощь малому бизнесу, что люди закрываются? А не проще, как раньше, уменьшить людям аренду, чтобы они могли справляться с арендной платой?» - предложила Светлана Егорова.

Овощная лавка находилась здесь лет десять. Последний договор на размещение нестационарного объекта администрация Пензы заключила в 2017-м на три года, продлевать аренду не стали. В конце 2021-го собственникам предложили самим демонтировать постройку. Сроки вышли - мэрия назначила время сноса.

Предприниматели не отрицают наличия долгов, говорят о попытках разрешить конфликт мирно, продлить аренду. Но по окончании срока договора объект считается самовольно установленным.

Процесс затянулся, все замерзли. Начали возмущаться грузчики. Владелец лавки понял, что протестовать нет смысла. Муниципальную землю освобождать придется.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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