Общество

Сведения о пленении участников СВО из Тамалы не находят подтверждения

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В Пензенской области опровергли информацию о пленении участников специальной военной операции, мобилизованных из Тамалы.

Местные жительницы обратились с этими сведениями в совет матерей и жен, после чего соответствующая публикация появилась в Telegram-канале.

«Мы из поселка Тамала Пензенской области, наши дети сейчас в плену! Глава поселка тоже в курсе, мы были у него на приеме, он сказал, что никто конкретно нашими детьми заниматься сейчас не будет, у страны много других дел», - говорится в посте.

В правительстве Пензенской области информацию о том, что тамалинцы находятся в плену, назвали фейком и заверили, что правоохранители ведут поиски его создателей и распространителей.

Опроверг сведения и военный комиссар региона Андрей Сурков.

«Я имею данные от командиров полков, данный факт не подтверждается», - сообщил он редакции портала «ПензаИнформ».

Ранее в Министерстве обороны РФ предупредили о том, что украинская сторона дезинформирует и запугивает родственников участников СВО. С этой целью делаются звонки и сообщения с неизвестных номеров о пленении или гибели бойцов. Этому способствует размещение в интернете персональных данных, информации о принадлежности к вооруженным силам и использование мобильных телефонов в зоне военных действий. Руководство Минобороны России призвало граждан не поддаваться на провокации и шантаж.

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