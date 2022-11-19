В Минобороны рассказали о запугивании родственников бойцов

19.11.2022 | 10:13

Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Об этом сообщили на брифинге, состоявшемся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ).

Для введения родственников в заблуждение делаются звонки и сообщения с неизвестных номеров о пленении или гибели военнослужащих в зоне спецоперации. Этому способствует размещение в интернете персональных данных, информации о принадлежности к вооруженным силам и использование мобильных телефонов в зоне военных действий.

Для психологического давления используются также социальные сети. Пример - обращение матери призванного из запаса о получении с аккаунта сына «ВКонтакте» письма негативного содержания.

Оказалось, что ее сын размещал у себя на странице фотографии в военной форме, а также отправлял сообщения родным и знакомым. Таким образом, он скомпрометировал свой аккаунт, чем воспользовались злоумышленники.

«Проверка установила, что мобилизованный гражданин служит в одном из армейских корпусов и успешно выполняет поставленные боевые задачи. Посредством военной связи организовано его общение с матерью», - сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащему разъяснили недопустимость использования в зоне специальной военной операции телефонов с расширенными мультимедийными возможностями.

Руководство Минобороны России призывает граждан проявлять спокойствие и сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и шантаж, а в случае возникновения проблем обращаться за помощью как на горячую линию, так и в правоохранительные органы.

Ранее пензенский юрист Михаил Лиcин, отвозивший гуманитарную помощь в зону СВО, обратился к жителям области: «Срочно и обязательно! Скажите все своим мобилизованным родственникам и знакомым из числа блогеров-любителей, что благодаря их трескотне по телефону и пересылкам в интернет фото/видео с привязкой к местности своего расположения они приближают к себе тот самый Хаймарс, который точно не промажет!»

Пензенец подчеркнул: если по таким «репортажам и докладам» родственники в курсе, где и сколько солдат в одном месте, значит, это знает и другая сторона.