Пензенцев просят не поддаваться на провокации фейковых «террористов»

06.02.2024 | 08:29

В понедельник, 5 февраля, в пензенских телеграм-каналах и родительских чатах распространялось сообщение от имени школьника о якобы готовящемся нападении на школу № 66.

Текст был составлен именно так, как предупреждали в конце января в региональном управлении ФСБ: для усиления психологического эффекта указано конкретное заведение, дата, размещено фото с огнестрельным оружием.

В Управлении образования Пензы рассказали, что сообщения, которые приходят будто бы от учеников, на самом деле являются фейками. Их цель - дестабилизация социальной обстановки в регионе.

«Злоумышленники указывают конкретные номера школ и даты запланированных нападений. Иллюстрации используются соответствующие», - говорится в телеграм-канале управления.

В связи с этим жителей области просят сохранять благоразумие и не поддаваться на подобные провокации.