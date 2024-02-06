Пензенцев просят не поддаваться на провокации фейковых «террористов»

В понедельник, 5 февраля, в пензенских телеграм-каналах и родительских чатах распространялось сообщение от имени школьника о якобы готовящемся нападении на школу № 66.
Текст был составлен именно так, как предупреждали в конце января в региональном управлении ФСБ: для усиления психологического эффекта указано конкретное заведение, дата, размещено фото с огнестрельным оружием.
В Управлении образования Пензы рассказали, что сообщения, которые приходят будто бы от учеников, на самом деле являются фейками. Их цель - дестабилизация социальной обстановки в регионе.
«Злоумышленники указывают конкретные номера школ и даты запланированных нападений. Иллюстрации используются соответствующие», - говорится в телеграм-канале управления.
В связи с этим жителей области просят сохранять благоразумие и не поддаваться на подобные провокации.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀