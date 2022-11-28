Перевод денег между своими счетами может привести к полной потере средств

28.11.2022 | 11:19

Мошенники не перестают изобретать новые способы отъема денег у населения.

По мнению специалиста по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Романа Эткинда, в последние месяцы телефонные мошенники вышли на новую вершину своего «творчества».

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, что, втираясь в доверие к гражданам, мошенники убеждают их перевести деньги с одного своего счета на другой.

Эткинд указывает, что даже такая безобидная на первый взгляд операция может привести к тому, что человек лишится всех своих накоплений.

Злоумышленники работают так. Они устанавливают на компьютер или телефон человека вирус, который он невзначай может скачать из письма, пришедшего по почте, или смс-сообщения.

«Заполучив данные от приложения вашего онлайн-банка, аферисты звонят вам, представляясь сотрудником Центробанка, коммерческих банков, полицейских или других организаций. В ходе разговора вам сообщают о том, что все ваши счета были скомпрометированы, кроме одного (к которому они уже подобрали логин и пароль), либо пытаются убедить вас в том, что в этом банке появились «уникальные продукты с высокой доходностью». Для этого вам нужно «всего лишь перевести все имеющиеся средства на этот счет», - рассказал Эткинд.

Как только человек это сделает, мошенники тут же перекинут все средства на свои счета.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», - сообщил Роман Эткинд.

Эксперт рекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам из электронных писем, полученных из незнакомых источников.