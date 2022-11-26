Жительница области добилась от экс-мужа компенсации за взятый ею кредит

26.11.2022 | 13:55

Наровчатский районный суд рассмотрел дело о финансовых претензиях местной жительницы к бывшему мужу.

Когда пара состояла в браке, муж взял кредит в одном из банков и супруги купили автомобиль Nissan Almera. После этого жена оформила кредит в другом банке и погасила задолженность по договору, оформленному мужем.

В 2021 году брак распался, и женщина самостоятельно погасила свой кредит. А затем решила потребовать часть денег с бывшего мужа, поскольку обязательства по кредитному договору являлись общими обязательствами супругов, а деньги были потрачены на нужды семьи.

Женщина просила взыскать с бывшего мужа в ее пользу денежную компенсацию в счет половины уплаченных банку денег и расходы на госпошлину.

«В судебном заседании ответчик согласился на условия заключения мирового соглашения о погашении задолженности ежемесячными равными платежами. Суд утвердил проект мирового соглашения», - сообщили в пресс-службе.