Общество

Пензенской области дадут еще денег на расселение аварийного жилья

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В 2022 году правительство выделило из резервного фонда 24 млрд рублей для предоставления 43 субъектам РФ компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

22 ноября были одобрены заявки 24 регионов России, в том числе Пензенской области, на получение дополнительной финансовой поддержки на эти цели, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Пензенская область получит из средств Фонда ЖКХ 49,74 млн рублей на компенсацию роста затрат на расселение аварийных домов в 2021-2022 году. В порядке софинансирования регион добавит 32,74 млн.

На возмещение увеличившихся расходов на расселение в 2022-2023 году для региона выделят 216,61 млн рублей. Софинансирование из областной казны составит 22,42 млн.

В общей сложности на финансирование программ субъектов РФ направят 404,83 млрд рублей. Это обеспечит расселение аварийного жилья площадью 9,06 млн кв. м, в котором проживают 546 682 человека.

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Источник — фото pixabay.com
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