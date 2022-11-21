Лаборатория Tele2 поможет в подготовке будущих инженеров

21.11.2022 | 10:37

Оператор Tele2 открыл на базе Пензенского государственного университета радиотехническую лабораторию цепей и сигналов. Компания передала вузу современное оборудование, с помощью которого студенты изучат работу основных узлов базовой станции и устройство действующих сетей сотовой связи.

Создание лаборатории стало возможным благодаря подписанному в августе этого года соглашению о долгосрочном сотрудничестве. Tele2 провела ремонт университетского помещения и укомплектовала его необходимыми материалами и, самое главное, аппаратурой, которая станет важнейшей частью практических работ.

Стенд составлен из двух частей: опытной и измерительной. Благодаря такой компоновке будущие специалисты в режиме реального времени смогут отслеживать, как изменение параметров оборудования влияет на качество сигнала.

В лаборатории будут осваиваться несколько дисциплин в области систем связи, телеметрии, приема и передачи информации. Планируется, что уже со следующего семестра учащиеся 4-го и 5-го курсов начнут полноценно работать, используя новое оборудование. Их ждет порядка 20 практикумов, где они подробно ознакомятся с работой антенн, принимающих сотовый сигнал, устройством радиопередатчиков, принципом распространения радиоволны, организацией транспортных каналов до базовых станций.

Техническое оснащение лаборатории позволит студентам не только практиковаться, развивая профессиональные навыки, но и заниматься научно-исследовательской деятельностью. В дальнейшем их разработки могут найти применение в телеком-отрасли, в том числе и в Tele2.

«Я рад, что наше сотрудничество с ведущим вузом региона поможет улучшить качество подготовки будущих инженеров и сфокусировать их внимание на современном оборудовании, которое используется в действующих сетях мобильной связи.

Безусловно, практические занятия позволят увеличить эффективность образовательного процесса, а полученные навыки повысят ценность будущих выпускников на отраслевом рынке труда. Совместно с руководством университета мы постараемся предоставить талантливым ребятам еще больше возможностей для развития профессиональных компетенций», - отметил на торжественном открытии лаборатории директор пензенского филиала Tele2 Юрий Камалов.