Общество

В Пензенской области маломобильным пассажирам трудно сесть на поезд

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На личном приеме к Приволжскому транспортному прокурору обратился гражданин, который пожаловался на неудобства на станции Рамзай в Мокшанском районе. Прежде всего это касается людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пензенская транспортная прокуратура провела проверку. Факты, изложенные мужчиной, подтвердились.

«Установлено, что на платформе, расположенной на маршруте движения пригородных поездов, не соблюдены требования законодательства по оснащению пандусом, отсутствуют средства оповещения слабовидящих пассажиров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителю Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств (структурного подразделения ОАО «РЖД») внесено представление с требованием принять необходимые меры.

Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.

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