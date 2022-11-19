В Пензе телебашня сымитирует взлет ракеты, а потом станет зеленой

19.11.2022 | 10:54

В субботу, 19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, пензенская телебашня поздравит горожан световым шоу.

«Символические «запуски», имитирующие взлет ракеты, будут производиться с наступлением каждого нового часа с 18:00 до полуночи», - сообщается на сайте ГТРК «Пенза».

ТАСС пишет, что в честь Дня артиллериста (так в народе называют праздник) в акции примут участие телебашни в 15 городах - Белгороде, Казани, Перми, Твери, Сочи и других.

В воскресенье, 20 ноября, пензенская вышка присоединится к акции «Сохраним лес».

«Телебашня в Пензе включит «экологическую» подсветку в 17:00. Она окрасится в зеленый свет, который будет переливаться и менять оттенки. Кроме того, на фасаде башни появится надпись «Сохраним лес», - проинформировали в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.

Телевышки в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку в вопросе восстановления российских лесов. В этот день будет достигнута цель года - высадить 70 миллионов деревьев согласно проекту «Сохраним лес».