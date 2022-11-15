Пенсионерам напомнили, кому положены выплаты на иждивенцев

15.11.2022 | 11:17

В отделении Пенсионного фонда России по Пензенской области напомнили, что гражданам, получающим страховую пенсию и имеющим иждивенцев, устанавливается повышенная выплата.

К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение фиксированной выплаты, относятся только близкие родственники пожилого человека. Это в первую очередь дети пожилого человека в возрасте до 18 лет (или от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся).

К иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, если их пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера.

Доплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величины фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. При наличии трех и более иждивенцев повышение устанавливается в размере 7 220,74 рубля.

«Доплата пенсионерам за иждивенцев устанавливается в заявительном порядке. При этом дополнительные документы могут не потребоваться, если у ПФР уже есть необходимые сведения - например, данные об инвалидности иждивенца или о получении им пенсии и социальных выплат. В отдельных случаях пенсионера уведомят о необходимости представить подтверждающие документы», - уточнили в пресс-службе регионального отделения ПФР.