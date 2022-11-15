Общество

В ПФР рассказали о прибавке к пенсии

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Пожилые граждане имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщили в Пенсионном фонде России.

Речь идет о пенсионерах-родителях, если их дети учатся в средних или высших учебных заведениях на очной форме обучения, а возраст ребенка не более 23 лет.

«При этом до достижения детьми 18-летнего возраста повышенная фиксированная выплата родителям-пенсионерам назначается независимо от того, учится ребенок или нет», - сообщили в ПФР.

В ведомстве отметили, что повышенная фиксированная выплата устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. При этом учитываются не более 3 нетрудоспособных членов семьи.

На дополнительные деньги могут рассчитывать оба родителя. В том случае, если студента отчислят или переведут на заочную форму обучения, выплата будет отменена.

В Пенсионном фонде уточнили, что если такие изменения произошли, то о них следует незамедлительно сообщить в клиентскую службу по месту жительства.

«Все излишне выплаченные суммы будут удержаны из пенсии», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо обратиться в ПФР со свидетельством о рождении ребенка. Если студент или школьник старше 18 лет и не работает, то дополнительно потребуется справка из учебного заведения.

На сегодняшний день размер фиксированной выплаты составляет 7 220 рублей 74 копейки. А с учетом доплаты на иждивенцев фиксированная выплата составит: на 1 иждивенца – 9 627 рублей 65 копеек в месяц, на двух иждивенцев – 12 034,56 руб., на трех иждивенцев – 14 441,48 руб.

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