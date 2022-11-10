По фактам нарушения прав пензенских детей возбудили 29 уголовных дел

10.11.2022 | 12:40

В Пензенской области с января по октябрь зарегистрировали более шести с половиной тысяч нарушений в сфере защиты прав детей и оказания мер поддержки семьям.

Об этом сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Так, в Бессоновском районе после рассмотрения прокурорского иска в пользу ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который учится дома, взыскали 46 000 рублей компенсации за двухразовое бесплатное питание.

Сумма накопилась за три учебных года. Сейчас средства перечислены законному представителю школьника.

Также надзорное ведомство проконтролировало соблюдение прав детей-сирот. В Сосновоборском районе признали незаконным акт администрации об отказе в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом помещении. Его вручили девушке, которая подлежит обеспечению жилплощадью.

Долей в жилье, купленном за средства материнского капитала, были лишены дети из Железнодорожного, Октябрьского районов Пензы, Белинского, Колышлейского, Лопатинского, Пачелмского, Пензенского районов, ЗАТО Заречный. После иска прокуроров их права восстановили.

Благодаря вмешательству надзорного органа отремонтировали крышу детсада № 11 в Заречном, а в селе Липлейка Спасского района оценили техническое состояние школы и привели в порядок ее фасад.

«Всего за указанный период в защиту прав детей в суды предъявлено 728 исковых заявлений, внесено 2 427 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 2 242 должностных лица, оспорено 447 незаконных правовых актов. По постановлениям прокуроров 371 лицо привлечено к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 29 уголовных дел», - подвела итог Светлана Артамонова.