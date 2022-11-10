На закупку нового транспортного парка в Заречный пока нет средств

10.11.2022 | 10:21

Для Заречного пока не планируют закупать новые автобусы. Жителей закрытого города будет обслуживать старый парк.

В него в этом году поступило 40 ЛиАЗов, ранее использовавшихся ГУП «Мосгортранс».

Вопрос, дождутся ли зареченцы новых автобусов, задал пользователь на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте».

«Привезли в город списанные автобусы из Москвы и объявили, что это временная мера. При этом эксплуатация этих машин экономически невыгодна, системы кондиционирования не работают и т. д. Сколько еще жителям Заречного ездить на гнилых автобусах и дождутся ли новых автобусов? Когда это произойдет?» - поинтересовался мужчина.

Согласно ответу представителя областного правительства, подвижной состав зареченского МП «Автотранс» находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, было решено заняться развитием троллейбусной сети в Пензенской агломерации и направить на это средства: закупить электротранспорт, расширить контактную сеть.

«Закупка автобусов в рамках транспортной реформы в ближайшей перспективе не запланирована», - гласит ответ.

О том, что московские автобусы - временная мера, во время прямой линии 21 февраля рассказал глава Заречного Олег Климанов.

«В перспективе к концу этого года в Автотрансе появятся совершенно новые автобусы, которые будут приобретены в рамках транспортной реформы Пензенской области», - отметил тогда Олег Климанов.

Планировалось, что новые машины выйдут на маршруты в конце 2022-го. Автобусы будут комфортабельные, на газомоторном топливе, с обогревом и кондиционированием воздуха, а интервал их движения сократится и составит 10-15 минут.

В настоящее время в Заречном проблемы с транспортным обслуживанием. Автобусы все еще ходят по «мобилизационному» графику (с удлиненным интервалом) и используются для перевозки призванных в ряды ВС РФ граждан.