На Шуисте на сутки отключат горячую воду и отопление

В четверг, 10 ноября, в микрорайоне Шуист будет ограничена подача теплоносителя по отоплению и горячему водоснабжению.
В администрации Пензы уточнили: причина - ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали № 14.
Горячей воды и отопления не будет с 6:00 10 ноября до 5:00 пятницы, 11 ноября.
«В зоне ограничения будут находиться два корпуса школы № 66 (Красносельская, 29; Медицинская, 6а), два корпуса детского сада № 101 (Макаренко, 20; Клары Цеткин, 33а), три корпуса детского сада № 124 (Медицинская, 4; Чаадаева, 87а; Клары Цеткин 9а), а также 119 жилых домов на следующих улицах: Клары Цеткин, Чапаева, Менделеева, Колхозной, Красносельской, Макаренко, Расковой, Светлой, Медицинской, Дружбы, Чаадаева», - уточнили в мэрии.
Синоптики утверждают, что температура воздуха 10 ноября будет колебаться в диапазоне от +5 до +8 градусов.
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