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Общество

Пензяков ждет взрывной рост температуры и арктическое вторжение

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Ноябрь в Пензенской области начался с довольно низких температур.

Согласно данным метеонаблюдений, средняя температура воздуха днем в ноябре обычно составляет один - два градуса тепла. В первые дни по области местами фиксировалось минус один – два градуса.

В ближайшую неделю жителей региона ожидает температурная «вспышка».

Начиная со вторника, на просторы Восточно-европейской русской равнины хлынут очень теплые и влажные массы атлантического воздуха, из-за чего небесная канцелярия отбросит погоду примерно на месяц назад.

Если в понедельник дневная температура повысится до +1…+3 градусов, то во вторник столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов.

Температурный пик ожидается ближе к четвергу, когда даже ночью температура не будет опускаться ниже +5 градусов, а в разгар дня столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +5 до +8 градусов.

Аномальное тепло продержится до следующего воскресенья включительно. К выходным возможны осадки. А уже с 14 ноября температура снова опустится до -2…0 градусов. Пойдет мокрый снег.

С середины ноября ожидается мощное арктическое вторжение, из-за чего ударят морозы, и стартует метеорологическая зима.

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