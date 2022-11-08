Общество

В Кузнецке подумают о курсах для «потенциально мобилизованных»

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В Кузнецке подумают об организации специальных курсов для «потенциальных мобилизованных», а также горожан, желающих отправиться добровольцами в зону СВО.

Об этом зашла речь на совещании в администрации Кузнецка, которое прошло в понедельник, 7 ноября.

«В больших городах сейчас практикуются такие вещи, у нас возможности поскромнее», - отметил мэр Сергей Златогорский.

На курсах будущим участникам боевых действий помогут подготовиться к ним. Предполагается, что занятия будут как теоретическими, так и практическими.

«У нас, к сожалению, здесь полноформатных воинских частей нет, обычно военные помогают в таких вопросах. Но тем не менее у нас есть курсы гражданской обороны, есть в медучилище, есть люди с определенным опытом», - пояснил градоначальник.

Златогорский дал поручение проработать вопрос организации занятий, продумать, что можно сделать на базе курсов гражданской обороны. Мэр добавил: лица, имеющие опыт участия в боевых действиях, из полиции, Росгвардии сказали ему, что определенную помощь в подготовке желающих готовы оказать.

«Ибо поток добровольцев есть, люди идут, потребность в людях есть, соответственно, надо их готовить», - резюмировал Златогорский.

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