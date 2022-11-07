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Общество

Не все работы на коммуникациях в Пензе завершатся в срок

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До 1 декабря все работы по замене коммуникаций и благоустройство территорий должны быть завершены. Однако в доме № 16 на улице Ленина не уверены, что котлован, появившийся во дворе летом, успеют зарыть до зимы.

«Все без изменений, даже, кажется, еще докопнули. С 27 июня, то есть за четыре месяца, можно все сделать идеально, а тут какая-то разруха и все», - рассказал горожанин.

Трубы отопления не заизолированы, коммуникации не закрыты бетонными плитами, как было до вмешательства строителей.

«Если на это ляжет снег, мы потеряем, получается, в отоплении, то есть нарушена технология. На носу зима, где ответственные люди, я не знаю», - констатировал молодой человек.

Таких котлованов в областном центре не один десяток в разных районах города. Но про один явно забыли. Ограждения упали на дно ямы, там же разбросаны автомобильные покрышки и мусор. Осветительные приборы, которые в темное время суток должны предупреждать об опасности, лежат на земле.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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