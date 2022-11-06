Пензенцам рассказали, как перестать заедать стресс

06.11.2022 | 16:19

Тяжелое экономическое и социальное положение в стране приводит многих жителей Пензенской области к стрессу. Его зачастую начинают заедать. Так появляются нарушения пищевого поведения.

От них страдают 80-90% пациентов с избыточной массой тела и ожирением той или иной степени, рассказали специалисты на странице пензенского центра медпрофилактики в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы избежать проблем, необходимо употреблять пищу по назначению, а не для краткого удовольствия, а также строго следить за своими пищевыми привычками.

Следует различать физиологический и эмоциональный голод. Первый возникает постепенно, через несколько часов после приема пищи и исчезает, как только человек поел, второй появляется внезапно и часто почти сразу после еды. В этом случае проявляется так называемый зверский аппетит, удовлетворяемый жирами и углеводами.

После эмоционального голода ощущается чувство вины, но нет насыщения.

«Такое нарушение пищевого поведения называется гиперфагической реакцией на стресс. Она приводит к избытку жировой массы, недовольству своим телом, депрессии, которая может быть стимулом к дополнительному приему пищи», - делают вывод специалисты.

Поэтому важно принять меры к устранению эмоционального голода. Чтобы помочь себе, нужно найти альтернативный источники радости: посмотреть фильм, почитать книгу, встретиться с другом, принять ванну.

Нерациональное питание, приводящее к ожирению, называется специалистами регионального минздрава в числе прочих факторов риска здоровью населения. Среднеобластной показатель данного нарушения - около 30%. Особенно часто нерационально питаются жители районов.