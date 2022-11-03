Общество

Жителям домов у ККЗ «Пенза» объяснили запрет ночной парковки

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Пензячка пожаловалась на «нерешаемую проблему» со стоянкой автомобилей на Юбилейной площади перед ККЗ «Пенза». Свою жалобу она оставила на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Проблема в том, что ввели ограничения на период с 23:00 до 9:00 - как раз на ночную стоянку. Новых высотных домов в районе очень много, соответственно и машин тоже много, на придомовой территории они все не умещаются, и многие парковались на стоянке около ККЗ. Вопрос, куда ставить машину на ночь, теперь возникает примерно у 100 автолюбителей! Понятно, что надо убирать территорию стоянки, но о людях тоже нужно думать! Возможно, будет уместно сделать ограничения стоянки хотя бы по четным / нечетным дням? Это крик души!» - написала пользовательница Елена Соловьева.

Представитель регионального правительства напомнил, что решение об ограничении было принято администрацией «Пензаконцерта» из-за многочисленных обращений граждан по поводу уборки снега на Юбилейной площади, чтобы была возможность полноценно расчищать снег без вреда для транспортных средств.

«Изначально парковка была рассчитана на посетителей ККЗ «Пенза» и областной филармонии, которые приезжают на концерты и другие мероприятия. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к директору «Пензаконцерта» Мамонову Андрею Викторовичу (48-32-23)», - посоветовали пензячке.

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