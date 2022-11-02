Житель области рискует лишиться «Газели» за долги перед государством

02.11.2022 | 11:15

Более 500 тысяч рублей не внес житель Сердобского района по налогам в бюджеты разных уровней, однако погасить долги не спешил.

«Для мужчины было проще скрываться от возмездия закона, нежели расставаться со своими деньгами. Но его надежды на то, что звонки судебному приставу с обещанием явиться и уплатить долги будут вечны, не оправдались», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области.

Должника объявили в розыск, в ходе которого приставы во дворе его родственника обнаружили не привлекавшую особого внимания грузовую «Газель».

После проверки выяснилось, что машина принадлежит должнику. «Газель» арестовали и передали на ответственное хранение.

«Теперь у должника есть всего лишь два варианта развития событий: либо он погашает долги государству, либо его автомобиль будет передан на реализацию, после которой сумма от продажи пойдет на погашение долга», - пояснили в пресс-службе управления.