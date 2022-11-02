Общество

Житель области рискует лишиться «Газели» за долги перед государством

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Более 500 тысяч рублей не внес житель Сердобского района по налогам в бюджеты разных уровней, однако погасить долги не спешил.

«Для мужчины было проще скрываться от возмездия закона, нежели расставаться со своими деньгами. Но его надежды на то, что звонки судебному приставу с обещанием явиться и уплатить долги будут вечны, не оправдались», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области.

Должника объявили в розыск, в ходе которого приставы во дворе его родственника обнаружили не привлекавшую особого внимания грузовую «Газель».

После проверки выяснилось, что машина принадлежит должнику. «Газель» арестовали и передали на ответственное хранение.

«Теперь у должника есть всего лишь два варианта развития событий: либо он погашает долги государству, либо его автомобиль будет передан на реализацию, после которой сумма от продажи пойдет на погашение долга», - пояснили в пресс-службе управления.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте