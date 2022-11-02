В ПФР рассказали о выплате в 10 000 рублей в ноябре

02.11.2022 | 09:43

Уже завтра, 3 ноября, часть граждан получит на банковские карты «МИР» выплаты от Пенсионного фонда России. 4 ноября в стране отмечается День народного единства. Большинство россиян ждут длинные выходные – с 4 по 6 ноября.

В связи с этим был изменен график доставки пенсий и иных социальных выплат на ноябрь 2022 года, сообщили в пресс-службе ПФР.

Для получателей мер социальной поддержки 3 ноября будет произведено финансирование через кредитные учреждения. Выплаты, а в некоторых случаях они составляют 10 000 рублей и более, будут перечислены некоторым категориям граждан.

Раньше положенного срока будут профинансированы: пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, другие меры поддержки.

В ПФР рассказали, что получателям, выбравшим способ доставки Почтой России, средства будут доставляться в период до 25 ноября 2022 года.

«Тем получателям, кто обратился за данными пособиями впервые, а также в случаях продления выплаты или изменения жизненных обстоятельств, доставка выплат осуществляется по отдельному графику. Напомним, что эти пособия выплачиваются в месяце, следующем за месяцем, за который выплачиваются, то есть, в ноябре за октябрь и так далее», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Пенсионном фонде России напомнили, что ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств материнского капитала перечисляется с 3 по 26 число. Как правило, выплата перечисляется примерно в один и тот же промежуток в несколько дней. Если привычные даты получения пособия выпадают на выходные дни, средства перечисляются в последующие рабочие дни.