В Пензенской области ежегодно на капремонт собирают 800 млн руб.

02.11.2022 | 18:15

9 рублей 50 копеек за квадратный метр - размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2023 году останется на прежнем уровне. Расценки не менялись с 2021-го, по расчетам сумма должна была серьезно вырасти, но этого не случится.

«Когда принимали решение, исходили из того, чтобы оставить минимальный размер взноса с учетом доступности его для населения. Экономически обоснованный минимальный взнос для нашей территории на ближайшие три года - 17 рублей 25 копеек», - сообщила директор фонда капитального ремонта МКД Пензенской области Наталья Моисеева.

Удорожание строительных материалов и работ в целом привело к тому, что уже в 2022-м пришлось сокращать список многоэтажек. Ежегодно фонд капремонта собирает с жителей около 800 миллионов рублей, тогда как на реализацию всех планов нужно больше полутора миллиардов, поэтому приводили в порядок те дома, чье состояние было хуже других. Примерно 40% пришлось отодвинуть на будущее.

Девятиэтажке № 53 на улице Луначарского повезло: здесь ремонт как раз завершается, и люди видят, на что тратятся их деньги - около 40 миллионов рублей.

«Во-первых, укрепили окна, утеплили фасад, укрепили все стены. Два слоя штукатурки, один из них косметический, покраска. По всему периметру дома на крыше установлен парапет», - перечислила председатель совета дома Валентина Вашаева.

То, что обстановка сложная, не означает остановки капитального ремонта. Он будет продолжаться соответственно финансовым возможностям.

«Если смотреть вперед, на реализацию программы, то количество домов, подлежащих ремонту, в течение пяти лет уменьшается. Если в этом году надо отремонтировать 520 многоквартирных домов, то в следующем году - 368, далее - 300 и около 300. Наша финансовая составляющая тоже будет выравниваться», - прояснила перспективы Наталья Моисеева.

Размер взноса на капитальный ремонт устанавливается в регионе ежегодно.