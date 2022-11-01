Пензенцу объяснили режим работы светофора на проблемном участке ГПЗ

01.11.2022 | 11:48

В Пензе микрорайон ГПЗ в часы пик в будний день становится местом пробок. Водитель назвал сложившуюся обстановку «угнетающей».

Вопрос автомобильных заторов он затронул на странице губернатора в соцсети «Одноклассники». Речь в обращении мужчины идет о выезде с улицы Измайлова. Там всего две полосы, зеленая стрелка на светофоре, по словам водителя, горит 10 секунд.

«Дома-высотки, в одном доме 4 деревни живет. Утро, выходные, вечер, пятница - сколько можно стоять в этом горле и жечь бензин. Отравить район можно», - возмутился пензенец.

За разрешенное время успевают проехать четыре машины, остальные автомобилисты вынуждены нарушать правила.

«Время необходимо добавлять! Я слышал про программу изменения движения в этом районе, но это когда будет? Сейчас что людям делать? Тогда выездов сделайте еще не менее четырех», - предложил мужчина.

На его обращение ответил представитель правительства региона.

«Режим работы светофорного объекта на перекрестке улиц Измайлова и Антонова предполагает три программы. При движении с улицы Ново-Казанской время действия разрешающих сигналов в период работы с 6:00 до 9:00 составляет 19 секунд, в период времени с 9:00 до 16:00 и с 16:00 до 23:00 - 14 секунд», - объяснили горожанину.

В правительстве добавили, что функция светофора не увеличение пропускной способности дороги, а обеспечение безопасности водителей и пешеходов. Сейчас режим работы объекта оптимальный и менять его не будут.

«Он обеспечивает возложенные на него задачи, учитывая минимальное снижение пропускной способности перекрестка и максимальную безопасность его проезда», - гласит ответ.