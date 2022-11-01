Пензенцы несколько дней не смогут пользоваться сервисами Росреестра

01.11.2022 | 13:53

С 17:00 четверга, 3 ноября, до 23:59 воскресенья, 6-го, электронные сервисы Росреестра будут недоступны.

Это касается приема обращений на предоставление услуг в учетно-регистрационной сфере и сведений ЕГРН из любых источников: офисов МФЦ, «Личного кабинета» на официальном сайте ведомства, портала госуслуг, информационной системы нотариата, веб-сервисов ведомства, системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Как поясняется на сайте Росреестра, недоступность сервисов связана с проведением плановых технических работ в праздничные и выходные нерабочие дни.

Пользователям рекомендуется не откладывать на конец недели дела, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимость, постановкой ее на кадастровый учет и другими функциями Росреестра, а воспользоваться услугами заранее.

С возникшими вопросами можно обратиться по телефону 8(800) 100-34-34 или через форму обращений граждан на сайте.