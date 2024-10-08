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Ликбез

Как подтвердить прописку ребенка до 14 лет?

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Вопрос от интернет-пользователя

Чем доказать прописку ребенка, если ему еще не исполнилось 14 лет?

Ответ специалиста

Подтвердить прописку детей до 14 лет можно свидетельством о регистрации по месту жительства по форме № 8, рассказали эксперты портала госуслуг.

Оно бывает 2 видов – бумажное и электронное.

Первое выдают в МВД при регистрации, второе оформляется на «Госуслугах».

«Если бумажное свидетельство потерялось, обратитесь в подразделение МВД по месту регистрации и получите дубликат. Повторно собирать документы и получать согласие собственников не нужно», - объяснили специалисты.

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