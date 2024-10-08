Как подтвердить прописку ребенка до 14 лет?

Вопрос от интернет-пользователя
Чем доказать прописку ребенка, если ему еще не исполнилось 14 лет?
Ответ специалиста
Подтвердить прописку детей до 14 лет можно свидетельством о регистрации по месту жительства по форме № 8, рассказали эксперты портала госуслуг.
Оно бывает 2 видов – бумажное и электронное.
Первое выдают в МВД при регистрации, второе оформляется на «Госуслугах».
«Если бумажное свидетельство потерялось, обратитесь в подразделение МВД по месту регистрации и получите дубликат. Повторно собирать документы и получать согласие собственников не нужно», - объяснили специалисты.
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