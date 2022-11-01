Общество

Озвучен режим работы больниц и поликлиник с 4 по 6 ноября

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Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы медицинских организаций с 4 по 6 ноября.

Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней. В круглосуточном режиме должна работать и служба скорой помощи.

5 ноября в поликлиниках участковых больниц медицинскую помощь станут оказывать по графику субботы.

4 и 6 ноября для приема пациентов, в том числе по выписке лекарств и выдаче листков нетрудоспособности, с 8:00 до 14:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

В эти же дни будет оказываться неотложная помощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и «Городская детская поликлиника» функционируют все дни. В них помимо работы кабинетов неотложной помощи с 8:00 до 14:00 и оказания медицинской помощи на дому будет проводиться прием специалистов, запись к которым оформлена предварительно.

Женские консультации 5 ноября работают по графику субботы, 4 и 6 ноября не работают.

Подробнее ознакомиться с графиками работы медицинских организаций можно на сайтах соответствующих лечебных учреждений.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 функционируют в следующем режиме:

- цифра 2 (контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пензы) и цифра 3 (контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пензы) работают все дни с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 принимают вызовы для обслуживания на дому;

- цифра 4 (контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области) и цифра 5 (возможность задать вопрос по коронавирусу) работают ежедневно с 8:00 до 14:00.

«В случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно. Телефоны можно найти на сайтах или здесь», - напомнили в пресс-службе регионального Минздрава.

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