На оборонных предприятиях в Пензе и области не закрыто 200 вакансий

01.11.2022 | 18:45

Представители пензенских предприятий оборонно-промышленного комплекса ищут новых сотрудников. Заказов стало больше, чтобы их выполнять, нужны люди. В крупном научно-исследовательском институте готовы принять около 100 человек, но желающих мало.

«Очень яркий пример - дефицит токарей и монтажников. Токари-универсалы вообще на вес золота, их практически нет и нигде не готовят», - констатировала начальник отдела кадров научно-исследовательского института Анна Скляренко.

Место поиска новых сотрудников - ярмарка вакансий. Ее устроили во Дворце детского и юношеского творчества: на мероприятие ждали главным образом студентов. Предприятия готовы брать на работу старшекурсников, обучающихся по подходящим специальностям, вот только молодежь мечтает стать не токарями и не монтажниками.

«Кем угодно, только не оператором станков с ЧПУ! Мне не нравится стоять за станком, не знаю, зачем пошел туда учиться», - заявил учащийся колледжа Никита Соколов.

«Я хочу работать президентом», - поддержал учащийся колледжа Артем Ефремов.

Такой вакансии в базе данных нет, но 19-летний студент все же присмотрел для себя кое-что.

«Если искать, то можно найти с достойной зарплатой. Из предложений конкретно по нашей профессии, если мы вот сейчас пойдем, - 30-35 тысяч рублей в месяц, а с повышением квалификации можно выйти на 40, 50 и так далее», - рассказал он.

Нехватка кадров сейчас ощущается на многих предприятиях оборонно-промышленного комплекса. На ярмарку выставили свои вакансии шесть, на одном сложную ситуацию разрешили нестандартным образом: на традиционно мужские специальности с хорошей зарплатой позвали женщин.

«На ура справляются, для всех план установлен, все выполняют. С этим проблем нет, не хуже мужчин», - отметил начальник бюро на пензенском предприятии Леонид Глазунов.

Проще, чем со студентами, договориться со зрелыми людьми, по разным причинам оставшимися без работы. На ярмарке вакансий многие без лишних разговоров заполнили анкеты. Вероятно, они и займут некоторые из 200 вакансий, имеющихся на предприятиях пензенской оборонки.