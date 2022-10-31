Квартиры от «Территории жизни» - в ипотеку без первоначального взноса

31.10.2022 | 15:21

Купить квартиру в готовой новостройке, оформив ипотеку без первоначального взноса, предлагает крупнейший пензенский застройщик, группа компаний «Территория жизни». Специальное предложение действует на жилье в сданных в эксплуатацию домах ЖК «Арбековская застава».

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон. Здесь проживает много молодых семей, развита инфраструктура, хорошая транспортная доступность - можно быстро добраться в любую точку города. Все необходимое рядом: детские сады и школа, крупные торговые центры и магазины, культурные центры и спортивные объекты, прекрасная парковая аллея и пешеходный бульвар. Особенно важно, что комфортная среда внутри жилого комплекса сочетается и с современными удобствами smart-домов от «Территории жизни».

Условия ипотеки без первоначального взноса действуют, в частности, на квартиры в строении 15Б. Дом сдан в эксплуатацию, и ключи можно получить сразу после регистрации сделки. Здесь просторные подъезды, вход в которые выполнен с уровня земли, что очень удобно при въезде с коляской. Рядом многоуровневый паркинг, парковая аллея, а на первом этаже расположен современный детский сад.

Квартиры здесь сдаются с отделкой SMART PRO, в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина, кухонный модуль и полностью укомплектованный санузел с сантехникой.

В рамках действующей акции застройщик снижает стоимость квадратного метра, а чистовая отделка фактически предоставляется покупателю в подарок.

Такой же вариант отделки входит в комплектацию квартир 11-го строения 7-го микрорайона Арбеково. В сентябре ввели в эксплуатацию объект первого этапа строительства.

На это жилье также распространяются выгодные условия ипотеки. Покупателям предоставляется большой выбор квартир с продуманными классическими планировками и теплыми лоджиями. Чистовая отделка позволит владельцам сразу заехать, не тратя время и деньги на ремонт.

Возле 11-го строения 7-го микрорайона планируется строительство новой масштабной пешеходной аллеи. Современный ландшафтный дизайн, зеленые насаждения, оригинальные малые архитектурные формы, беседки - все это создаст атмосферу тихого спокойного места. В свободном пользовании будут велодорожки, рампы для занятия скейтбордом, здесь появится даже открытый амфитеатр для проведения зрелищных мероприятий.

Квартиры в «Доме у школы», 11-м строении 6-го микрорайона, также можно приобрести в ипотеку без первоначального взноса.

Особенность дома - продуманные планировки, отличные виды на городские и природные ландшафты. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, это отличная возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Рядом с 11-ми строениями располагается современная школа № 78, магазины, детские сады, центры развития и салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки. Поблизости находится храм Адриана и Наталии, в районе - крупные спортивные и социальные объекты, недалеко остановка общественного транспорта.

«Оформление ипотеки без первоначального взноса по ставке 2% - это отличная возможность приобрести готовое жилье в новостройке. Группа компаний «Территория жизни» всегда предлагает своим клиентам возможность выбора и выгодные условия приобретения жилья», - отметила ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Готовые квартиры в сданных домах, благоустроенная территория и наличие специальных предложений на выгодных условиях ипотеки - особенность жилых комплексов от группы компаний «Территория жизни».

Для тех, кто находится в поиске жилья в новостройке, застройщик предлагает пул готовых к заселению квартир. Покупатель может выбрать из них понравившийся вариант, посмотреть готовую отделку, а также познакомиться с жилым комплексом: детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и прогулок.

Записаться на консультацию можно по телефону 203-000. Опытные менеджеры подберут подходящую планировку и выгодный вариант приобретения жилья. Для удобства клиентов офисы продаж работают без перерывов и выходных. Адреса: улица 65-летия Победы, 29, часы работы - с 9:00 до 21:00, улица Ульяновская, 91а, с 9:00 до 18:00.

* Ипотека предоставляется ПАО Банк ВТБ, генеральная лицензия ЦБ № 1000 от 08.07.2015. Валюта кредита - рубль РФ. Ставка по ипотеке 2%, срок кредита до 30 лет, страхование жизни и здоровья, имущества. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. В акции участвуют 1- и 2-комнатные квартиры в строениях, расположенных по адресам: Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, ул. Генерала Глазунова, 11, ул. 65-летия Победы, 31. Дома введены в эксплуатацию. Количество квартир ограничено. Срок действия акции с 28.10.2022 до 01.12.2022. Реклама. Заказчик - ООО «Маркетинг и консалтинг». Подробности на сайте территорияжизни.рф.