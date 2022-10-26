В Пензе Семейный православный театр открыл творческий сезон

26.10.2022 | 20:24

Кире Семаевой день принес много переживаний - она впервые спела перед публикой. В зеленом зале картинной галереи открыли творческий сезон семейного православного театра. Только в этот раз на сцене не играли, а исполняли песни.

«Дебют - это самое первое выступление, когда ты волнуешься очень много», - рассказала Кира Семаева.

«Театр - многогранный вид искусства. Мы стараемся наш театр развивать именно в разных направлениях: не только спектакли ставим, но и вокальные концерты устраиваем. У нас есть идея сделать в будущем балетный класс», - отметила художественный руководитель Семейного православного театра Галина Медведева.

В программу вошли классические произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также романсы и русские народные песни.

Концерт состоял не только из номеров воспитанников семейного театра. В качестве приглашенного гостя перед зрителями выступил солист Губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов.