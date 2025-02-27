Эксперты дали советы, как подготовиться к Великому посту

27.02.2025 | 19:29

С понедельника, 3 марта, у православных христиан начнется Великий пост. Верующим придется пересмотреть рацион, и к такому лучше готовиться заранее.

Эксперты Роскачества дали советы, как правильно перейти на новый режим.

Первое, с чего стоит начать, - это постепенно снизить потребление мяса и молочных продуктов, заменив их растительной пищей: свежими овощами, фруктами, бобовыми и злаками. Так организму будет легче привыкнуть к изменениям.

Кроме того, важно увеличить потребление полезных жиров, например орехов, семян и авокадо. Для здоровья кишечника можно добавить ферментированные продукты (квашеную капусту, растительные йогурты).

«Заранее планируйте свои приемы пищи, чтобы не было соблазна перекусить чем-то вредным. Также важно пить много воды, чтобы избежать дефицита энергии. Чистая вода, травяные чаи и свежевыжатые соки помогут поддерживать водный баланс», - рекомендовали специалисты.

Нельзя забывать и про занятия спортом, чтобы поддерживать организм в тонусе.

При появлении дискомфорта и чувства усталости во время поста целесообразно смягчить ограничения.