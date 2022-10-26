В Кузнецке обещали заняться рынком с антисанитарными условиями

Территорию рынка на улице Правды в Кузнецке хотят преобразить. Точные сроки работ пока не озвучены.
Кузнечане в городском паблике «ВКонтакте» пожаловались на «полную антисанитарию» в торговых рядах, особенно в жаркие летние дни.
«Грязь и мусор. Тут же пьют чай, едят, продают овощи и фрукты. Когда уже этот рынок приведут в порядок?» - поинтересовался в посте подписчик.
Его поддержали комментаторы.
«Давно уже пора собственнику рынка или перевести всех на территорию, или обустроить как ярмарку выходного дня. В нормальных городах стоят красивые палатки или обустроены приличные ряды с товаром!» - высказалась кузнечанка.
Мэр Кузнецка Сергей Златогорский в своем Telegram-канале отметил: о проблеме известно, для преображения территории необходимо заменить аварийные теплосети.
«Как только решим вопрос с теплотрассой, проведем реконструкцию. Мы примерно понимаем, что там нужно сделать. В планах обустройство рынка есть, с организацией дорожного движения и парковочных мест», - пояснил градоначальник.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀