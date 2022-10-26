Перечислены документы для назначения выплат семьям бойцов

Департамент социального развития Заречного начал прием заявлений на назначение ежемесячной денежной выплаты на жилищно-коммунальные услуги супругам и несовершеннолетним детям мобилизованных граждан.
«Размер ее составит 50% регионального стандарта, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах занимаемой жилплощади», - напомнили в администрации закрытого города.
При обращении в департамент социального развития супруге мобилизованного необходимо при себе иметь:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, подтверждающие родственные отношения с мобилизованным (свидетельство о браке, о рождении ребенка);
- документ (справку из военкомата), подтверждающий призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации;
- СНИЛСы членов семьи;
- номер счета в банке.
Ответы на интересующие вопросы можно получить по телефону 60-80-28.
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