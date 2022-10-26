От мобилизации освобождены еще несколько категорий граждан

26.10.2022 | 12:32

Министерство обороны РФ приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их жен составляет более 22 недель.

Об этом в среду, 26 октября, сообщил Telegram-канал ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нину Останину.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», - написала она в своем Telegram-канале в среду.

Отцы детей-инвалидов также освобождены от частичной мобилизации вне зависимости от числа детей в семье.

«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», - указала депутат.

Напомним, депутаты Государственной думы РФ на заседании 18 октября уже рассматривали законопроект, связанный с мобилизацией и исключением из нее нескольких категорий граждан.

Ко второму чтению в него были внесены поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов.

Но тогда они не были поддержаны большинством голосов в нижней палате парламента, написала в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.