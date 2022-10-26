50 пензенским семьям незаконно отказали в назначении выплат

26.10.2022 | 15:43

В Пензенской области за девять месяцев 2022 года 50 семьям незаконно отказали в праве на получение мер социальной поддержки.

Так, в Иссинском районе не стали назначать ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. После вмешательства прокуратуры матери выплатили 50 000 рублей. Необоснованный отказ зафиксировали и в Пензе.

В Кузнецком районе затянули с принятием решения о назначении (или отказе) 22 семьям денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. У 8 претендентов отсутствовали необходимые документы, в других случаях не было получено согласие заявителей на обработку персональных данных. В итоге сроки рассмотрения истекли. Работу районного управления соцзащиты пришлось скорректировать.

Аналогичные нарушения выявлены в Вадинском, Городищенском, Земетчинском и других районах.

В Неверкинском при принятии решений уполномоченный орган неправильно указывал основание для отказа в назначении выплаты на детей, что лишало заявителей возможности своевременно устранить недостатки, допущенные при подаче заявлений. Виновного в этом работника привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Прокурором Лунинского района приняты меры реагирования в связи с задержкой перечисления денежных выплат на детей, допущенной в связи с длительным сроком рассмотрения заявления о продлении ранее назначенных выплат. Прокуроры Башмаковского, Пензенского, Сосновоборского районов выявили и пресекли факты необоснованного продления сроков принятия решений по заявлениям граждан», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Должностных лиц, нарушивших порядок назначения выплат, привлекли к административной ответственности.