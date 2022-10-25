Житель Пензенской области погасил крупный долг, чтобы увидеть отца

25.10.2022 | 09:43

40-летний житель Бессоновского района вынужден был полностью расплатиться по долгам, чтобы увидеть отца, живущего в другой стране.

Мужчина стал виновником ДТП и по решению суда выплачивал компенсацию материального ущерба потерпевшему.

Общая сумма, которую он должен был погасить, составляла 300 тысяч рублей. Она регулярно погашалась из зарплаты бессоновца, но при этом он был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации до момента полного погашения задолженности.

«Остаток долга не давал ему возможности выехать за рубеж. Тоска по отцу сыграла в этом случае решающую роль. Осознавая, что погашение частями из заработной платы не позволит в скором времени увидеть дорогого человека, он принял решение рассчитаться с долгом», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Мужчина полностью выплатил деньги пострадавшему в аварии, и граница для него была открыта.