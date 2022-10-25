Общество

В Кузнецке засекретят списки мобилизованных и членов их семей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке ограничат круг людей, имеющих доступ к спискам военнослужащих и членов их семей. Соответствующее поручение дал глава местной администрации Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 24 октября.

Вопрос затронули после обсуждения мер поддержки, которые будут предоставлены участникам СВО и их близким.

«Вот эти списочные вещи не должны болтаться, это закрытая информация. Каждый в своем ведомстве ограничьте количество людей, имеющих доступ к этим спискам. Чтобы в свободном доступе все не летало», - обратился Златогорский к участникам планерки.

С 1 октября в регионе начали действовать меры поддержки семей мобилизованных в области образования и ЖКХ и в социальной сфере.

Мэр Кузнецка поручил подчиненным проследить, чтобы все имеющие право на помощь граждане смогли ей воспользоваться. Кроме того, по его словам, в ближайшее время нормы, действующие для семей мобилизованных, планируют распространить на близких тех граждан, которые отправились служить по контракту или в качестве добровольцев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте