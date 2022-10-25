В Кузнецке засекретят списки мобилизованных и членов их семей

В Кузнецке ограничат круг людей, имеющих доступ к спискам военнослужащих и членов их семей. Соответствующее поручение дал глава местной администрации Сергей Златогорский на оперативном совещании в понедельник, 24 октября.
Вопрос затронули после обсуждения мер поддержки, которые будут предоставлены участникам СВО и их близким.
«Вот эти списочные вещи не должны болтаться, это закрытая информация. Каждый в своем ведомстве ограничьте количество людей, имеющих доступ к этим спискам. Чтобы в свободном доступе все не летало», - обратился Златогорский к участникам планерки.
С 1 октября в регионе начали действовать меры поддержки семей мобилизованных в области образования и ЖКХ и в социальной сфере.
Мэр Кузнецка поручил подчиненным проследить, чтобы все имеющие право на помощь граждане смогли ей воспользоваться. Кроме того, по его словам, в ближайшее время нормы, действующие для семей мобилизованных, планируют распространить на близких тех граждан, которые отправились служить по контракту или в качестве добровольцев.
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