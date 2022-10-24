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Общество

В Пензе здание бывшего кинотеатра «Москва» приведут в порядок

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Пензенский дом, в котором была «Москва», некогда популярный у горожан кинотеатр, должен преобразиться. По крайней мере, уже в этом году запланирован ряд работ в жилом строении по адресу Володарского, 68. С октября сменилась управляющая компания. Ее директор о планах рассказал мэру.

«В зиму мы ждем капитальный ремонт крыши по региональной программе», - сообщил директор УК «Новые технологии управления» Михаил Еремин.

По ней же в 2023-м, по словам представителя управляющей компании, собираются вплотную заняться фасадом здания. На встрече с главой администрации жильцы говорили о том, что внешний вид дома в центре города и пустующее много лет помещение бывшего кинотеатра уже давно требуют к себе внимания.

По адресам, откуда за последнее время от пензенцев поступили жалобы, проезжают чиновники. На улице Карпинского осмотрели состояние придомовых территорий.

«Усидеть на стуле» удастся не всем управляйкам. С теми, кто не выполняет свои обязательства перед собственниками жилья, недобросовестно относится к работе, будут расставаться, а пензенцам предлагать иные варианты.

«Наша муниципальная компания сейчас будет при взаимодействии с районными администрациями вести разъяснительную работу с жителями о возможности перейти от нерадивых управляющих компаний под обслуживание муниципальной», - объяснил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Пока в ее ведении 15 многоквартирных домов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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