В региональном следкоме ответят на вопросы мобилизованных и их родных

В Следственном управлении СКР по Пензенской области создана круглосуточная горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Позвонить на нее можно по телефону 8 (8412) 63-66-02.
«Сотрудники управления в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем», - сообщила старший помощник руководителя СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Ранее круглосуточная горячая линия открылась в Следственном комитете Российской Федерации по поручению его руководителя Александра Бастрыкина. Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону 8 (800) 100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Звонок бесплатный.
В территориальных следственных управлениях такие каналы связи создаются в связи с многочисленными обращениями граждан.
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