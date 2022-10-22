В региональном следкоме ответят на вопросы мобилизованных и их родных

22.10.2022 | 19:10

В Следственном управлении СКР по Пензенской области создана круглосуточная горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Позвонить на нее можно по телефону 8 (8412) 63-66-02.

«Сотрудники управления в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем», - сообщила старший помощник руководителя СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее круглосуточная горячая линия открылась в Следственном комитете Российской Федерации по поручению его руководителя Александра Бастрыкина. Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону 8 (800) 100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Звонок бесплатный.

В территориальных следственных управлениях такие каналы связи создаются в связи с многочисленными обращениями граждан.