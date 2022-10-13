Пензенцы могут обратиться в СК России по вопросам спецоперации

13.10.2022 | 11:12

Жители Пензенской области, как и других регионов страны, могут воспользоваться горячей линией Следственного комитета Российской Федерации для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Горячая линия работает в круглосуточном режиме, ее работу контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Звонок бесплатный.

«Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав», - сообщили в комитете.

Обратиться в СКР можно и в официальных аккаунтах в социальных сетях:

- «ВКонтакте» - приемная председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и группа информационного центра vk.com/infocentrskrf;

- телеграм-канал - t.me/infocentrskrf;

- «Одноклассники» - ok.ru/infocentrskr;

- дзен-канал - dzen.ru/infocentrskrf.