Управление ЖКХ Пензы оштрафовали за темноту на Большой Арбековской

19.10.2022 | 10:02

Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы, на котором лежит ответственность за состояние городских улиц, оштрафовали за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

15 июня инспектор ГИБДД выявил, что на Большой Арбековской улице, на участке дороги от дома № 24а до 1-го Виражного проезда, отсутствует стационарное электрическое освещение.

Инспектор составил административный протокол, который рассмотрел суд.

Представитель УЖКХ пояснил, что управление не является нарушителем, так как этот участок автодороги ему не передавался. Однако суд пришел к иному выводу.

Управление ЖКХ является главным распорядителем средств бюджета Пензы по данной отрасли. Оно должно обеспечивать результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. В частности, именно УЖКХ обязано содержать участок дороги, о котором идет речь, в безопасном для движения состоянии, поскольку он находится в границах Пензы и фактически является элементом улично-дорожной сети города.

Первомайский районный суд оштрафовал УЖКХ на 100 000 рублей.

«Не согласившись с решением, представитель организации подал жалобу, которая вышестоящей инстанцией оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ранее суд взыскал с УЖКХ более 100 000 рублей в качестве возмещения ущерба и расходов в пользу пензенца, два автомобиля которого изуродовало упавшее дерево.