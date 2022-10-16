Пензенцам ответили, перечислят ли мобилизованным выплаты от региона

16.10.2022 | 10:53

Жителей Пензенской области волнует вопрос региональных выплат мобилизованным гражданам и материальной помощи их семьям.

Об этом они спрашивают губернатора под каждым его постом в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Никакие сроки мобилизации не говорят, никаких гарантий, никаких льгот, никаких выплат. Что происходит, народ в панике от всего происходящего!» - написала главе региона в «Одноклассниках» пользовательница Наталья.

На ее обращение отреагировал представитель правительства области.

В ответе отмечается, что мобилизованным пензенцам ежемесячно будут перечислять денежное довольствие. Его размер зависит от оклада по воинскому званию и должности, надбавок, связанных с условиями прохождения службы. Также призванным положены страховые выплаты.

«В настоящее время региональных выплат для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в соответствии с действующим законодательством не предусмотрено. Если на региональном уровне будет введена новая мера социальной поддержки, то граждане будут проинформированы об этом через средства массовой информации», - подчеркнул представитель.

Он заверил, что сейчас региональное правительство решает вопрос, каким образом можно еще помочь членам семей мобилизованных (детям, студентам, пожилым людям), и напомнил о введенных в августе 2022-го следующих мерах соцподдержки военнослужащих по контракту именных подразделений:

- компенсация в размере фактически произведенных расходов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования;

- льготные условия при посещении членами семей военнослужащих секций при спортивных школах олимпийского резерва в Пензе;

- бесплатное посещение членами семей военнослужащих бассейнов, расположенных на территории региона;

- бесплатное посещение для семей военнослужащих музеев, театрально-концертных организаций, за исключением проведения коммерческих мероприятий.

«В настоящее время правительством области рассматривается вопрос о распространении данных мер, а также иных мер поддержки на членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», - говорится в ответе.