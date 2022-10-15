Общество

В Пензенской области за сутки не умер ни один пациент с COVID-19

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В субботу, 15 октября, региональный оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировано 200 случаев COVID-19.

37 пациентам потребовалась госпитализация.

71 заболевший живет в Пензе, 38 - в Кузнецке, 30 - в Башмаковском районе, 19 - в Каменском, 13 - в Бековском.

Однозначными показателями заболеваемость характеризуется в Неверкинском и Пачелмском районах (по 6), городе Заречном и Бессоновском районе (по 5), Колышлейском (3), Камешкирском (2), Лопатинском и Никольском районах (по 1).

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 215 755. За этот период выздоровело 207 863 человека, скончалось 6 095. Ни одного летального исхода за минувшие сутки не зарегистрировано.

14 октября региональное управление Роспотребнадзора признало утратившим силу постановление от 6 апреля 2020 года «О дополнительных мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19 среди населения Пензенской области».

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