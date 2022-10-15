В области отменили ряд мер против распространения COVID-19

15.10.2022 | 10:28

В пятницу, 14 октября, региональное управление Роспотребнадзора признало утратившим силу постановление от 6 апреля 2020 года «О дополнительных мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19 среди населения Пензенской области».

Соответствующий документ подписал главный государственный санитарный врач по Пензенской области Михаил Перекусихин.

В постановлении «О дополнительных мероприятиях…» рекомендовалось ввести на территории Пензенской области либо отдельных муниципальных образований дополнительные профилактические и ограничительные мероприятия вплоть до режима чрезвычайной ситуации, ограничить перемещение внутри области (включая выезд из Пензы), ужесточить контроль за выполнением запрета на функционирование ряда объектов.

Также постановление предусматривало социальную поддержку лиц, находящихся в изоляции, перевод граждан старше 65 лет и хронических больных на удаленную работу и ряд других мероприятий, направленных на противодействие распространению в регионе коронавирусной инфекции.

Новый документ размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по Пензенской области и вступил в силу с момента его опубликования. По состоянию на день его подписания в регионе с начала эпидемии официально зарегистрировали 215 555 случаев заболевания COVID-19.