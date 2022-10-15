Общество

Сотрудники пензенской полиции проверили 15 тыс. иностранцев

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813 административных и 62 уголовных дела по фактам нарушения миграционного законодательства - таковы результаты комплексных мероприятий, проведенных в 2022 году, по выявлению граждан, нелегально находящихся и работающих на территории Пензенской области. Сотрудники полиции проверили около 15 тысяч иностранцев.

«Отработке подлежат места компактного пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности (более 700 мест) и их массового пребывания, в том числе строительные площадки, торговые и прочие», - сообщил заместитель начальника отдела миграционного контроля УВМ УМВД России Пензенской области Михаил Ищейкин.

12 октября закончилось действие указа Президента РФ в отношении мигрантов о предоставлении определенных преференций для их легализации на территории страны.

«В отношении иностранных граждан, которым не удалось (либо они не захотели) легализоваться до 12 октября, в настоящее время указ не применяется. Нами будут приниматься меры по привлечению их к административной ответственности и выдворению с территории Российской Федерации», - уточнил Михаил Ищейкин.

Проведение подобных рейдов запланировано не только в областном центре, но и в других крупных городах и населенных пунктах Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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