Пензенцам рассказали, как сохранить психическое здоровье детей

14.10.2022 | 10:52

Врач-невролог отделения консультативно-диагностической помощи пензенской городской детской поликлиники Юлия Шпадырева дала рекомендации по сохранению психического здоровья детей. Они опубликованы на сайте регионального министерства здравоохранения.

Нарастание информационного потока, коронавирусные ограничения, периоды дистанционного обучения, семейное неблагополучие и другие психотравмирующие факторы являются дополнительным стрессом для неокрепшего организма.

«Состояние перенапряжения в детском возрасте может проявиться в виде болезней адаптации. Эти явления очень отчетливо наблюдаются как у малышей (синдромы дефицита внимания и гиперактивности, проблемы демонстративного поведения, задержка развития речевой, моторной, эмоциональной сферы), так и у школьников разного возраста, среди которых все чаще встречаются проблемные в поведенческом плане, нервные, депрессивные, быстро утомляющиеся, не успевающие и не успешные в школе дети», - перечислила врач признаки психоневрологических нарушений.

Клубок нерешенных проблем увеличивает вероятность появления вредных привычек, являющихся «спусковым крючком» в формировании зависимостей - алкоголизма, наркомании, курения.

Врач-невролог рекомендует взрослым не надеяться, что «с возрастом это пройдет», а своевременно обращаться за помощью к детскому специалисту: психологу, педиатру, неврологу, психиатру, - чтобы решить проблему на раннем этапе.

Врач рекомендует защищать детскую психику от стресса. Для этого следует проводить больше времени вместе, формировать у ребенка правильную самооценку, радоваться успехам, хвалить за хорошие поступки и правильные решения, поддерживать в неудачах.

Детский доктор перечислила основные черты психически здорового ребенка: он физически активен, позитивен, уверен в себе, стремится к саморазвитию, открыт к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми, способен к сопереживанию, умеет справляться с проблемами, адекватно реагирует на порицание и одобрение.