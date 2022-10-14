Мобилизация: Минпросвещения попросило об отсрочке для учителей

14.10.2022 | 10:45

Минпросвещения попросило об отсрочке для учителей. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

«Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать», - рассказал он.

Андрей Корнеев уточнил, что речь идет обо всех педагогических работниках, подпадающих под критерии частичной мобилизации.

В Пензенской области вызвали резонанс несколько случаев с мобилизованными учителями.

Так, родители учеников школы имени М. М. Осипова села Кондоль Пензенского района стремятся вернуть в образовательное заведение преподавателя информатики, географии и технологии Александра Мамонова. Он модерировал школьный сайт, работал администратором системы «Электронная школа», помогал в своей сфере ученикам и другим учителям. Найти замену мужчине оказалось трудноразрешимой задачей.

Аналогичная ситуация сложилась в школе № 26 города Пензы. Там пытаются вернуть преподавателя информатики и технологии Максима Губарева, которого также мобилизовали.