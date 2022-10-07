В кондольской школе не могут найти замену мобилизованному педагогу

07.10.2022 | 15:51

В пятницу, 7 октября, в сетевое издание «ПензаИнформ» обратились родители учеников школы имени М. М. Осипова села Кондоль Пензенского района, стремящиеся вернуть в образовательное заведение мобилизованного учителя Александра Мамонова.

Они переслали редакции письмо, адресованное губернатору Олегу Мельниченко.

«Александр Алексеевич - единственный специалист, преподающий в нашей школе информатику и технологию. Вот уже две недели у нас не ведутся данные уроки. Многие выпускники основной и средней школы выбрали информатику в качестве экзамена для поступления в учреждения профессионального образования. Такого специалиста в нашем селе больше нет! Для сельской школы он незаменим.

Александр Алексеевич - модератор школьного сайта, администратор электронной системы образования «Электронная школа». Как специалист в области информационных технологий он оказывает необходимую помощь учащимся, учителям, администрации школы.

Уважаемый Олег Владимирович, очень просим вас помочь вернуть нам нашего учителя в школу! Он нам нужен здесь! Ведь и в годы Великой Отечественной войны учителей призывали в последнюю очередь, а сейчас мобилизация частичная», - говорится в обращении.

Редакция связалась с директором школы Анатолием Кручиновым. Он подтвердил, что замена Александру Максимову до сих пор не найдена, учитель вел не только информатику и технологию, но и географию. Весь коллектив надеется на его возвращение.

Ранее стало известно, что в Пензе родители учеников пытаются вернуть преподавателя информатики и технологии школы № 26 Максима Губарева, которого также мобилизовали.